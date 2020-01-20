نفصت مصادر ​مصرف لبنان​ وأخرى قضائية لقناة الـ"LBCI" ​الأخبار​ التي جرى تداولها عن توصل التحقيقات الى لائحة بأسماء من حولوا أموالهم الى خارج لبنان في الفترة التي أقفلت فيها ​المصارف​ ابوابها.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـ"LBCI" تنفي التوصل الى لائحة بأسماء من حولوا أموالهم للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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