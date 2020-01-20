إيران تبرر غيابها عن منتدى دافوس بجدول الأعمال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

بررت إيران غيابها عن المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس، بمزاعم تغيير جدول الأعمال .



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وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف لن يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع لأن المنظمين ”غيروا جدول أعماله فجأة“.

وأضاف في مؤتمر صحافي أسبوعي بثه التلفزيون ”كان مقررا أن يحضر… لكنهم غيروا جدول الأعمال فجأة ولم يكن الجدول الذي وافقنا عليه. لذلك لن يحضر منتدى دافوس“.

وكانت رويترز قد ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي، أن ظريف لم يعد على قائمة تضم نحو 3 آلاف شخص من المقرر أن يشاركوا في المنتدى السنوي الذي يعقد تحت شعار ”مساهمون من أجل عالم مستدام ومتماسك“