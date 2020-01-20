الزعتر: سقوط الإخوان في مصر مثل أكبر صدمة لقطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن أكبر صدمة لـقطر هي سقوط الإخوان في مصر.



وأضاف الزعتر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن قطر كانت تؤمل أن تتحكم في مصر بأموالها وتصنع لنفسها مكانة على حساب حضارة مصر وتاريخها.

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وتابع: الأموال لا تصنع حضارة ولا تاريخا ولا سياسة، الدول مقامات ومصر هي مركز الثقل العربي، وقطر " الذبابه" تعتقد انها ستنجح في القفز على مكانة مصر.

وقال في تغريدة أخرى: أخطر أنواع المخدرات هي العقلية القطرية التي تعتقد أن دولة بحجم "الذبابه" قد تنافس وتتحكم بدولة بحجم مصر ومكانته وحضارتها وتاريخها.

وختم بالقول: أموال الدوحة قد تشتري الإرهابيين لكن لن تشتري الحضارة والتاريخ والمكانة، ستبقى القاهرة مركز ثقل العربي ومركز قراره، وتبقى قطر أكبر غلطة بريطانية