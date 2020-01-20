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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق.. مواجهات وسط بغداد وقوات الأمن تستعيد السيطرة على طريق سريع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، الاثنين، إن قوات مكافحة الشغب العراقية، استعادت السيطرة على طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة بغداد.
وكانت قوات الأمن العراقية قد أطلقت الغاز المسيّل للدموع بكثافة باتجاه المتظاهرين، لإبعادهم عن طريق محمد القاسم وساحة الطيران، وسط بغداد.
وأغلق محتجون الأحد، ساحة الطيران بالكامل، وذلك ردا على إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي باتجاه مجموعة من المحتجين المتضامنين مع نهاية مهلة ذي قار الممنوحة لأحزاب السلطة والحكومة لتنفيذ المطالب.
واندلعت مواجهات واستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في ساحة الطيران، الأحد، كما تم إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب ساحة التحرير، فيما حاصرت حشود طلابية وزارة التعليم، حيث سقط قتيلان و17 جريحا.
وفي كربلاء، استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط جرحى، فيما شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين وسط المحافظة.
وأغلق محتجون البوابة الرئيسية لمطار النجف الدولي بحرق الإطارات، فيما قامت مجموعات بإغلاق أبواب الدوائر الحكومية في المحافظة، وذلك في مسعى لمنع ذهاب الموظفين إلى دوائرهم.
ودعا الحراك الشعبي في العراق إلى التصعيد في الـ20 من يناير الجاري، والذي يتزامن مع انقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما في المحافظات الجنوبية
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