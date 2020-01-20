أذاعت فضائية “إكسترا نيوز”، مقطع فيديو، يستعرض تجاهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واختياره الوقوف بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال التقاط صورة جماعية للقادة والزعماء المشاركين بمؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.
وتم التوافق في هذا الصدد على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن يتم صياغته في إطار شامل يتناول كل جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.
وتتضمن الأجندة جلسة «فرص النمو في أفريقيا تحويل الطاقة النظيفة»؛ ويناقش فيها رؤساء الدول الأفريقية طموحاتهم في الحصول علي طاقة نظيفة، بما في ذلك الشراكات والسياسات التي ساعدتهم في هذه الرحلة، ويختتم المؤتمر بالجلسة الختامية، ويتحدث فيها عدد من المسؤولين، بينهم وزير بريطاني ورئيس دولة أفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر «تجاهله متعمداً» .. بوتين يتوجه للسيسي ويتخطى أردوغان في مؤتمر برلين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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