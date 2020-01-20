«لم يلاحظه الرئيس المصري» وانشغل بحديثه مع بن زايد .. نظرات «غل وحقد» من أردوغان للرئيس السيسي !

قال الإعلامي أحمد موسى،خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إن أردوغان كان ينظر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بحقد خلال قمة برلين بشأن ليبيا.

وتابع موسى : «أردوغان كان ينظر إلى الرئيس السيسي بحقد وسواد، ونظراته بتكشف إزاي بيموت من الرئيس ومصر»، مردفا «نظرات أردوغان بتكشف هو موجوع قد إيه».

وأضاف «أردوغان كان منبوذا ومسكين في مؤتمر برلين، ولا يوجد داعم له سوى السراج».