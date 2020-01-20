رئاسة تركيا: مؤتمر برلين فرصة مهمة لوقف النزاعات والحل السياسي بليبيا

ركّز المتحدّث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​، بخصوص مؤتمر ​برلين​ حول ​ليبيا​ الّذي انعقد يوم أمس في العاصمة الألمانية برلين، على أنّ "قمة برلين تُعتبر فرصة مهمّة لوقف النزاعات والحل السياسي في ليبيا".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "السياسة الفعّالة ومتعدّدة الجوانب الّتي انتهجها الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ إزاء الأزمة الليبية، جعلت من ​تركيا​ عنصرًا أساسيًّا في حلّ الأزمة"، مشدّدًا على أنّ "أنقرة ستواصل سياساتها البنّاءة والسلميّة في مواجهة الحروب بالوكالة".

وكانت قد اختُتمت أمس الأحد فعاليّات مؤتمر برلين بألمانيا، بمشاركة 12 دولة، على رأسها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى 4 منظمات دوليّة وإقليميّة (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية)، وبحضور جانبي النزاع في ليبيا، بهدف وضع أسس إنهاء الحرب وحالة عدم الاستقرار في ليبيا منذ إسقاط نظام معمر القذافي في عام 2011.