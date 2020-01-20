عباس موسوي: إعلان نتائج التحقيقات في حادثة الطائرة الأوكرانية قد يستغرق وقتا

أوضح المتحدث باسم الخارجية ال​إيران​ية، ​عباس موسوي​، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن "إعلان نتيجة التحقيق في في حادثة الطائرة الأوكرانية ربما يأخذ بعضا من الوقت بسبب كثرة ​تفاصيل​ الموضوع".

وأضاف أن "​الجمهورية​ الإسلامية هي المعني الوحيد حاليا بدراسة أبعاد حادثة الطائرة الأوكرانية، وعلى الآخرين عدم تسييسه".

وأعلن المتحدث باسم ​الخارجية الإيرانية​، عن توجه وزير الطرق وبناء المدن الإيراني ​محمد إسلامي​، إلى كييف حاملا رسالة من الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ إلى نظيره الأوكراني تتعلق بحادث سقوط الطائرة.

وكانت إيران أعلنت، أنها تسعى لفحص الصناديق السوداء للطائرة الأوكرانية، التي أسقطتها قوات ​الحرس الثوري​ بالخطأ هذا الشهر، نافية تقريرا سابقا أفاد بأن ​طهران​ قررت إرسال الصناديق السوداء للطائرة المنكوبة إلى ​أوكرانيا​.