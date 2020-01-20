خارجية كندا أصرت على إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا أو أوكرانيا

أعلن وزير ​الخارجية الكندية​ فرانسوا-فيليب شامبان "أنّني اتّصلت بنظيري ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، وكرّرتُ موقف كندا بأن يتمّ إرسال الصندوقَين الأسودَين للطائرة الأوكرانيّة المنكوبة في أسرع وقت ممكن، إمّا إلى ​أوكرانيا​ وإمّا إلى ​فرنسا​ للكشف عليهما، في مكان توجد فيه الخبرة وتتمّ فيه عمليّة الكشف بطريقة شفّافة".

وكانت قد نقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة "إرنا" عن مدير مكتب التحقيقات في منظمة الطيران المدني الإيراني حسن رضايفار، إشارته إلى أنّ "الصندوقين الأسودين لـ"البوينغ 737" الأوكرانيّة موجودين في إيران، ولا نعتزم في الوقت الحالي إرسالهما إلى الخارج".

وطالب رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​، إيران يوم الجمعة بإرسال الصندوقين الأسودين إلى مختبر في فرنسا لتحليلهما.

يُذكر أنّ الطائرة الأوكرانية كانت قد أوقعت عن طريق "خطأ" في 8 كانون الثاني الحالي، بعد إقلاعها بدقائق من مطار طهران، ما أدّى إلى مقتل جميع ركابها الـ176 شخصًا، ومن بينهم 57 كنديًا".