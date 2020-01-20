أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​ "توجه وزير الطرق وبناء المدن الإيراني ​محمد إسلامي​، إلى كييف حاملًا رسالة من الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ إلى نظيره الأوكراني، تتعلّق بحادث سقوط الطائرة المدنية". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موسوي: وزير الطرق الإيراني يزور أوكرانيا حاملا رسالة من روحاني حول الطائرة المنكوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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