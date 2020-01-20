أربعة قتلى في حريق أنبوب للنفط في نيجيريا

أعلن منسق الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في مدينة ​لاغوس​ النيجيرية ابراهيم فارينلوي، عن "مقتل أربعة أشخاص واحترق عدد من المحلات التجارية والآليات في حريق أنبوب للنفط هاجمه لصوص محروقات بالقرب من المدينة"، مشيرا الى "أننا عثرنا على جثث رجلين وامرأة وابنها في مكان الحريق صباح اليوم"، مبينا أن "العديد من المباني والمحلات التجارية وبعض الآليات دمرت".

والحادث الذي وقع مساء الأحد في منطقة ابولي ايغبا، هو الأخير في سلسلة هجمات على أنابيب نفط من قبل لصوص محروقات، أسفرت عن سقوط مئات القتلى في ​نيجيريا​ أكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط في ​إفريقيا​.