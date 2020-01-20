النشرة: العثور على الشبان الثلاثة الذين فقدوا في جرد حربتا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بانه "عُثر صباح اليوم على الشبان الثلاثة الذين فقدوا منذ يومين في جرد حربتا - بعلبك خلال رحلة صيد وهم صحة جيدة".

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