خليل حمدان: محاولات البعض أخذ البلد إلى الهاوية ما زالت قائمة

أكد عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" ​خليل حمدان​ خلال كلمة في حفل تأبيني في بلدة طورا - ​قضاء صور​ أننا "نعيش في ​لبنان​ مرحلة بالغة في التعقيد وتمارس علينا ضغوط دولية وإقليمية ومحلية بهدف إرغامنا على التراجع عن دور لبنان في ​المقاومة​ واستكمال عملية النهوض الوطني ب​الجيش​ والشعب والمقاومة. لذلك لا يمكننا تحليل الوضع الحرج الذي يسود لبنان من دون الحديث عن الضغوط الأميركية التي تتماهى معها سياسات عدد من ​الدول العربية​ لإرغام لبنان على القبول بمندرجات ​صفقة القرن​".

أضاف: "نحن بحاجة إلى المزيد من التماسك الداخلي ورفض محاولات جرنا إلى حرب الشارعين، والمطلوب ملاقاتنا على هذا الخيار، لأن رفض مخططات الأعداء تتطلب المزيد من الوعي والتضامن. من هنا أكدنا في ​حركة أمل​ ضرورة تشكيل حكومة جامعة تتمثل فيها جميع الأطراف، كما أكد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ضرورة إشراك الحراك في ​الحكومة​، لكن يبدو أن محاولات البعض أخذ البلد إلى الهاوية ما زالت قائمة، وإلا ماذا يعني العزوف عند البعض ورفض كل أشكال التضامن الحكومي؟".