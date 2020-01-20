هاشم: ماذا سينجي تجار السياسة والطائفية والمذهبية اذا سقط الهيكل

اشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أن "تمادي عصابات الشغب والاستمرار بهذا التخريب الممنهج ما كان على هذا الحال لو لم يكن هناك تهاونا وتساهلا وحماية للمرتكبين والمعتدين واللذين يسيرون بالوطن الى الفوضى ، هل المطلوب ان نصل الى هذه المرحلة"، متسائلا :"ماذا سينجي تجار ال​سياسة​ والطائفية والمذهبية اذا سقط الهيكل بشكل نهائي بعد ان اهتز في الأيام الاخيرة ، حماية الوطن وتحصينه في مواجهة التطورات الخطيرة اهم من بعض التفاصيل ولن تنفع الحريات والحقوق بعد الخراب الكامل فليتعظ الكثيرون ولتنزل العقوبات بكل المرتكبين".

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