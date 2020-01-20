توقيف مروج مخدرات ينشط بين كسروان وجبيل خلال مكمن محكم في الصفرا

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار العمليّات النوعيّة والمستمرّة الّتي تقوم بها ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي في مجال مكافحة عمليّات ترويج ​المخدرات​ ضمن جميع المناطق اللبنانية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات الّتي أجرتها القطعات المختصّة التابعة لها، تمكّنت من تحديد هوية أحد المروّجين الّذي ينشط في المنطقة الممتدّة بين ​كسروان​ وجبيل، ويُدعى: "ف. ن." (مواليد عام 1995، سوري)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "في تاريخ 11 كانون الثاني 2020، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من نصب مكمن مُحكم على ​الطريق البحرية​ في ​الصفرا​، أدّى إلى توقيفه -بالجرم المشهود- أثناء قيامه بترويج المخدرات في المكان المذكورة، على متن سيارة نوع "هيونداي سولاريس". ولفتت إلى أنّ "بتفتيشه، ضُبطت بحوزته كميّة من المخدرات عبارة عن 21 مظروفًا من مادّة باز ​الكوكايين​ زِنتها 40 غرامًا، مبلغ مالي وجهازَين خلويَين".

وذكرت المديرية أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدرات، وأجري المقتضي القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".