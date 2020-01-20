المشنوق: ربما وقعتُ ضحية معلومات خاطئة فوجب الاعتذار

لفت النائب نهاد المشنوق في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "أربأ أن يصدق رئيس مجلس النواب نبيه بري أو أن يجد في كلامي عن اقتحام مسجد محمد الأمين افتراءً أو تشجيعاً لفتنة مذهبية. ليس في تاريخي العام ولا الخاصّ نصٌّ ولا تلميحٌ للمذهبية بكلّ أشكالها. ربما وقعتُ ضحية معلومات خاطئة فوجب الاعتذار".
وقال: "بانتظار تحقيق أمنيّ دقيق برعاية دار الإفتاء، التي لا أوافق على توصيفها ما حصل في مسجد محمد الأمين بأنّه "إشكال".
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