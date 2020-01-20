المشنوق: ربما وقعتُ ضحية معلومات خاطئة فوجب الاعتذار

لفت النائب ​نهاد المشنوق​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "أربأ أن يصدق رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أو أن يجد في كلامي عن اقتحام ​مسجد محمد الأمين​ افتراءً أو تشجيعاً لفتنة مذهبية. ليس في تاريخي العام ولا الخاصّ نصٌّ ولا تلميحٌ للمذهبية بكلّ أشكالها. ربما وقعتُ ضحية معلومات خاطئة فوجب الاعتذار".

وقال: "بانتظار تحقيق أمنيّ دقيق برعاية ​دار الإفتاء​، التي لا أوافق على توصيفها ما حصل في مسجد محمد الأمين بأنّه "إشكال".