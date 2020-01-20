طقس يوم غد غائم مع انخفاض ملموس بالحرارة وتساقط للثلوج على إرتفاع 800م

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن منخفضا جويا مصحوبا بكتل هوائية باردة وأمطار وثلوج يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الثلاثاء حيث ينحسر تدريجيًا بإنتظار نهار الخميس حيث سيتأثر الحوض الشرقي من جديد بمنخفض جوي شديد البرودة ليعود الاستقرار اعتبارأً من مساء الجمعة، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم إجمالاً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع برق ورعد و تساقط لحبات البرد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وتلامس ليلاً 1000متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء: غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد محلياً خلال الفترة الصباحية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيًا اعتباراً من بعد الظهر ويبقى تأثير الكتل الهوائية الباردة بموجات من الصقيع تؤدي الى تكوّن الجليد على الطرقات التي تعلو عن الـ1000 متر اعتباراً من الفترة المسائية.
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع بقاء درجات الحرارة متدنية والتي ترتفع بشكل بسيط خلال النهار، ويبقى التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من 800 متر خاصة خلال ساعات الصباح الأولى والليل.
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