منصور: الحكومة العتيدة يقع على عاتقها مهامات كبيرة لانقاذ البلد

اشار الوزير السابق عدنان منصور الى ان "لبنان يعيش ازمة سياسية وانهيار مالي ونقدي وهناك من لا يزال ينظر الى الوزارات على اساس الاستفادة"، معتبرا ان "الحكومة العتيدة يقع على عاتقها مهامات كبيرة لانقاذ البلد وانتشاله من الواقع الصعب".
وفي حديث اذاعي لفت منصور الى ان "الشعب اللبناني يريد اجراءات عملية على الارض بدءا بمحاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة وصولا الى معالجة كافة المشاكل التي يعاني منها"، مشيرا الى ان "التأخير في عملية تشكيل الحكومة يزيد التأزيم في الشارع"، مضيفا :"صحيح ان الحكومة العتيدة لا تتحمل مسؤولية التراكمات ولكن هي ليست بعيدة عن الافرقاء الذين سيمنحوها الثقة".
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