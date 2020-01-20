منصور: الحكومة العتيدة يقع على عاتقها مهامات كبيرة لانقاذ البلد

اشار الوزير السابق ​عدنان منصور​ الى ان "​لبنان​ يعيش ازمة سياسية وانهيار مالي ونقدي وهناك من لا يزال ينظر الى الوزارات على اساس الاستفادة"، معتبرا ان "​الحكومة​ العتيدة يقع على عاتقها مهامات كبيرة لانقاذ البلد وانتشاله من الواقع الصعب".

وفي حديث اذاعي لفت منصور الى ان "​الشعب اللبناني​ يريد اجراءات عملية على الارض بدءا ب​محاربة الفساد​ واسترداد الاموال المنهوبة وصولا الى معالجة كافة المشاكل التي يعاني منها"، مشيرا الى ان "التأخير في عملية ​تشكيل الحكومة​ يزيد التأزيم في الشارع"، مضيفا :"صحيح ان الحكومة العتيدة لا تتحمل مسؤولية التراكمات ولكن هي ليست بعيدة عن الافرقاء الذين سيمنحوها الثقة".