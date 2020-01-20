توقيف لبناني وشريكته من الجنسية الأميركية يروجان المخدرات في نهر الكلب

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه بتاريخ 15/1/2020 وفي محلة ​نهر الكلب​، تمكنت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​، بالتنسيق مع ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​، من توقيف كل من: ك. س. (مواليد 1977، لبناني) ش. ف. (مواليد 1982، أميركية) على متن ​سيارة​ نوع "بورش كيان" أثناء قيامهما بترويج المخدِّرات. ولدى محاولتهما بالفرار، اصطدموا بآليّتين عسكريّتين تابعتين للمجموعة المذكورة، ما اضطرّ عناصر القوّة إلى إطلاق طلق ناري بإتجاه إطار السيارة وتوقيف من بداخلها.

بتفتيش السيارة عُثر على: /73/ مظروفاً بداخله مادة ​الكوكايين​. /27/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين. مبلغ مالي بقيمة /1،910،000/ ل.ل. هاتفين خلويين. التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص.