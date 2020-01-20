شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعقد اليوم الصالون السياسى الثالث لمناقشة أزمة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الاثنين، الصالون السياسي الثالث للتنسيقية، تحت عنوان "الأزمة الليبية.. بين التحديات الأمنية والمواجهة الفكرية والثقافية وانعكاساتها على الشأن الداخلي والخارجي"، وذلك بمقر الحزب المصري الديمقراطي بوسط البلد، حيث تشمل محاور الصالون السياسي الثالث لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى تفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والمواجهة الفكرية في مجابهة الأزمة الليبية، وانعكاسات الأزمة الليبية على المستوى الدولي.

كما أنه من المقرر، أن يبحث الصالون السياسى، دور المجتمع الدولي في التصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وأسباب الأزمة الليبية وانعكاساتها على الشأن الداخلي والخارجي، ويقام الصالون السياسي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً.