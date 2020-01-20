محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، من أجل متابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين وتذليل أيه معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

وأكد شعراوي، خلال اللقاء، أهمية بذل أقصى جهد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل أي مشكلات، مُشددًا على ضرورة التواصل معهم من خلال اللقاءات الأسبوعية وكافة قنوات التواصل للاستماع إلى مقترحاتهم وحل مشكلاتهم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

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وتابع اللواء شعراوي، مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وتتجاوز 213 مليون جنيه وتتضمن مشروعات دعم البنية التحتية، كما تابع مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين وتتجاوز تكلفتها 300 مليون جنيه خلال العام الحالي فقط.

كما بحث اللواء محمود شعراوي، مع محافظ المنوفية، جهود تحسين مستوى النظافة في شوارع المحافظة وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المعدات والاحتياجات، فضلًا عن جهود توفير فرص عمل للشباب في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة من خلال مشروعك وصندوق التنمية المحلية والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز آفاق الاستثمار بالمحافظة.

"شعراوي" يتابع مع محافظ المنوفية المشروعات الجارية بالمحافظة