أسعار الدولار تنخفض في 3 بنوك مع بداية تعاملات الاثنين 20-1-2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، فيما ارتفع السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، واستقر في 7 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والبركة إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر شراء الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.80 جنيه، بينما زاد سعر البيع قرشا واحدا إلى 15.89 جنيه.

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واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وقناة السويس عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.