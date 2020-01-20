وزير الإسكان يصدر قراري إزالة لمخالفات بناء بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراري إزالة لمخالفات البناء الواقعة على الأراضي المنضمة لكردون مدينة الشيخ زايد، بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017.

وأوضح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، في بيان، اليوم الاثنين، أن مخالفات البناء تمثلت في إقامة 85 مبنى بدون ترخيص داخل تجمعين سكنيين خاصين، على قطع أراضِ سكنية وخدمية، وإقامة 80 مبنى بدون ترخيص داخل قطعة أرض ضمن القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إلى أن قراري وزير الإسكان نصا على تولي جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ تلك الإزالات.​