انتحار طالب ثانوي في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:
شيع أهالي قرية كوم أبو شيل التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، جثمان الطالب "أحمد. إ" بالصف الثاني الثانوي، إلى مثواه الأخير وذلك بعد أن أقدم على الانتحار شنقًا داخل غرفته.
كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على طالب بالصف الثاني الثانوي مشنوقًا داخل غرفته بقرية كوم أبو شيل دائرة المركز.
انتقلت قوات مباحث المركز برئاسة المقدم عبد المجيد مختار، وبالمعاينة والفحص تبين صحة البلاغ، وبسؤال أسرة الطالب رجحوا أن يكون السبب وراء انتحاره عدم قدرته على الإجابة بشكل جيد في الامتحان.
جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
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