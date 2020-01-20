حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في "البانجو" بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أمرت النيابة العامة بدمياط بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في حملة أمنية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية والخارجين عن القانون.

وتمكن ضباط مكتب مكافحة المخدرات من ضبط "أ. س"، عاطل، 36 عاما، ويقيم في عزبة النهضة، وبحوزته كمية من نبات "البانجو" المخدر تزن 4 كيلو جرامات، بعد أن كشفت التحريات عن تورطه في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على الزبائن في نطاق المركز.

وتحرر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.