تنوي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشديد قواعد إصدار التأشيرات للأجانب الذين يأتون إلى الولايات المتحدة لإنجاب الأطفال ويحصلون على الجنسية الأمريكية تلقائيًا، وفقًا لموقع أكسيوس.
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وتمنح الجنسية للمولود بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، ووصف الرئيس دونالد ترامب هذاالبند بأنه "مضحك".
وقال مصدر في البيت الأبيض للموقع: "ستساعد التغييرات في التعامل مع قضايا الأمن القومي ومخاطر إنفاذ القانون المتعلقة بسياحة الأمومة، على سبيل المثال، مع النشاط الإجرامي المرتبط بهذه الأفعال".
ووفقا له، سيتم تغيير قواعد إصدار تأشيرات الفئة "بي"، والتييتم إصدارها لمقدمي الطلبات للدخول على المدى القصير لأغراض السياحة والأعمال.
هكذا سيتمكن موظفو وزارة الخارجية من رفض إصدار التأشيرة في حال اعتبروا أن مقدم الطلب يخطط لدخول البلاد للحصول على الجنسية للطفل. وتقترح إدارة ترامب أن مصدري التأشيرات مؤهلون بالكشف عن مثل هذه النوايا.
وحسب مركز أبحاث الهجرة التابع لإدارة ترامب، يولد ما يقرب من 33 ألف طفل أجنبي سنويًا في الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر "صدمة للحوامل".. ترامب ينوي تشديد إجراءات منح الجنسية الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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