دبلوماسية أمريكية تبدأ زيارة رسمية لباكستان

بدأت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون آسيا الوسطى والجنوبية، أليس ويلز، زيارة رسمية إلى باكستان تستغرق أربعة أيام. ذكر راديو (صوت أمريكا)، اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن تناقش ويلز مع كبار المسئولين الحكوميين في إسلام آباد القضايا الثنائية والإقليمية، كما ستعقد اجتماعات مع ممثلي المجتمع المدني.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية - في تصريح للراديو - إنه من أجل إحراز تقدم في الجهود المشتركة لإحلال الاستقرار في أفغانستان، يتعين على باكستان اتخاذ إجراءات متواصلة لا رجعة فيها ضد الجماعات المسلحة والإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة. ويلز مع كبار المسئولين الحكوميين في إسلام آباد القضايا الثنائية والإقليمية، كما ستعقد اجتماعات مع ممثلي المجتمع المدني.من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية - في تصريح للراديو - إنه من أجل إحراز تقدم في الجهود المشتركة لإحلال الاستقرار في أفغانستان، يتعين على باكستان اتخاذ إجراءات متواصلة لا رجعة فيها ضد الجماعات المسلحة والإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة.

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