صور.. افتتاح أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة السعودية

قام رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، بافتتاح أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة، لاستقطاب وتلبية احتياجات أفرع القوات المسلحة من العنصر النسائي. وتلبية احتياجات أفرع القوات المسلحة من العنصر النسائي. وقدم مدير عام الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة اللواء الطيار عماد بن عبدالله العيدان شرحًا عن إجراءات مراحل القبول والأماكن التي ستعمل فيها المرأة في القوات المسلحة وفي نهاية الزيارة قدم لمعاليه هدية تذكارية بهذة المناسبة. المسلحة اللواء الطيار عماد بن عبدالله العيدان شرحًا عن إجراءات مراحل القبول والأماكن التي ستعمل فيها المرأة في القوات المسلحة وفي نهاية الزيارة قدم لمعاليه هدية تذكارية بهذة المناسبة.

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