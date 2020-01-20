باكستان تجدد دعمها لتعزيز السلام في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أنه أجرى حوارًا بناءً مع نظرائه في إيران والولايات المتحدة والدول العربية حول الجهود الرامية إلى نزع فتيل التوترات وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

أدلى قريشي بهذه التصريحات وفق ما نقلته صحيفة (دون) الباكستانية، اليوم الإثنين، في تغريدة كتبها على صفحته الشخصية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عقب عودته إلى بلاده من جولة خارجية.

قال وزير خارجية باكستان "لقد زرت إيران والسعودية وعمان والولايات المتحدة وقطر

بناء على تعليمات من رئيس الوزراء عمران خان"، وأجريت مناقشات بناءة مع نظرائي حول سبل نزع فتيل التوترات وتعزيز السلام في الشرق الأوسط، ونقلت رسالة باكستان للجميع؛ ومفادها "أننا ندعم السلام والاستقرار في المنطقة".

وفي تغريدة أخرى، قال قريشي إنه خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، سنحت له الفرصة للقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وخلال الاجتماع، أطلعته على

الأوضاع في كشمير.وتابع قائلا "قابلت أيضًا أنطونيو جوتيريش في نيويورك، حيث أكدت الأهمية البالغة لاستمرار اهتمام المجتمع الدولي بمعاناة الكشميريين في ظل الاحتلال الهندي وضرورة أن تتم تسوية ذلك وفقًا لقرارات الأمم المتحدة وإرادة الكشميريين".

وفي وقت سابق، وأثناء استعراض زيارته للولايات المتحدة مع الصحفيين في السفارة الباكستانية بواشنطن، صرح قريشي بأن باكستان تريد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يناقش قضية كشمير مع القادة الهنود إذا زار نيودلهي في شهر فبراير المقبل، وأضاف أن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس سيزور باكستان قريبًا برفقة وفد من رجال الأعمال الأمريكيين لاستكشاف إمكانات الاستثمار.