مفوضة ملكة بريطانيا: مصر من الأسواق الرئيسية بأفريقيا جذبًا للاستثمارات

أكدت إيما وايد سميث مفوضة ملكة بريطانيا للتجارة مع أفريقيا أن مصر تعد من الأسواق الرئيسية في قارة أفريقيا جذبًا للاستثمار المباشر بالنسبة إلى المملكة المتحدة.

وقالت سميث ـ في تصريح لقناة ( إكسترا نيوز) اليوم الاثنين ـ إن القارة الأفريقية

حققت تقدمًا كبيرًا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في مجالات عدة وعلى رأسها التجارة والاستثمار.وأضافت مفوضة ملكة بريطانيا "نحن نؤمن بأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للحكومات الإفريقية من أجل خلق فرص عمل ودعم البنى التحتية في القارة" .. مشيرة إلى رغبة بلادها في زيادة تدفق الاستثمارات من المملكة إلى أفريقيا لدعم الأولويات الاقتصادية لدول القارة.وأشارت إلى أن العديد من المسئولين البريطانيين قاموا بزيارات متعددة لدول أفريقيا لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستثمار، مضيفة أن المملكة المتحدة حريصة على تقديم الدعم للدول الأفريقية لتحقيق التنمية فيها.