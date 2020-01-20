مقتل 80 حوثيًا وأسر 100 آخرين في جبهة نهم اليمنية

أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الإثنين، بمقتل 80 حوثيًا وأسر 100 آخرين خلال اشتباكات في جبهة نهم شمال شرقي صنعاء. نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن المصادر قولها إن معارك عنيفة دارت على جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي قتل خلالها نحو 80 عنصرًا من الميليشيات وأسر 100 آخرين.

كانت قوات الجيش اليمني أعلنت مصرع 13 عنصرًا من ميليشيات الحوثي بينهم قيادي في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، كما تمكنت قوات الجيش في الوقت نفسه من استعادة السيطرة على جبل البياض كاملًا وتبة الكحل في معارك مستمرة. دارت على جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي قتل خلالها نحو 80 عنصرًا من الميليشيات وأسر 100 آخرين.كانت قوات الجيش اليمني أعلنت مصرع 13 عنصرًا من ميليشيات الحوثي بينهم قيادي في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، كما تمكنت قوات الجيش في الوقت نفسه من استعادة السيطرة على جبل البياض كاملًا وتبة الكحل في معارك مستمرة.

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