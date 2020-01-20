ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 9 قتلى

قال مسؤول، اليوم الإثنين، إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت إقليماً بجزيرة سومطرة الإندونيسية ارتفع إلى 9 قتلى، في حين مازال هناك شخص مفقوداً.

وقال عبد الملك رئيس وكالة البحث والإغاثة بالإقليم، إن الفيضانات التي أعقبت هطول أمطار غزيرة في بينجكولو أمس الأحد أدت لسقوط جسر وجرفت العديد من الأشخاص.

وأضاف عبد الملك "هذا الصباح عثرنا على جثتين، لتبلغ حصيلة القتلى تسعة أشخاص".

وأشار إلى أن هناك شخص لم يتم العثور عليه حتى الآن.

وكانت وكالة الأرصاد، قد أصدرت تحذيراً الجمعة الماضية من أنه من المرجح هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق بإندونيسيا خلال الأسبوع المقبل.