قال مسؤول، اليوم الإثنين، إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت إقليماً بجزيرة سومطرة الإندونيسية ارتفع إلى 9 قتلى، في حين مازال هناك شخص مفقوداً.
وقال عبد الملك رئيس وكالة البحث والإغاثة بالإقليم، إن الفيضانات التي أعقبت هطول أمطار غزيرة في بينجكولو أمس الأحد أدت لسقوط جسر وجرفت العديد من الأشخاص.
وأضاف عبد الملك "هذا الصباح عثرنا على جثتين، لتبلغ حصيلة القتلى تسعة أشخاص".
وأشار إلى أن هناك شخص لم يتم العثور عليه حتى الآن.
وكانت وكالة الأرصاد، قد أصدرت تحذيراً الجمعة الماضية من أنه من المرجح هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق بإندونيسيا خلال الأسبوع المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 9 قتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.