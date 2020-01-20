في كولومبيا.. لقاء يجمع بومبيو وزعيم المعارضة الفنزويلية

وصل المعارض الفنزويلي خوان جوايدو الذي تعترف نحو خمسين دولة به رئيساً بالوكالة لفنزويلا، إلى كولومبيا حيث يُفترض أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وكتب جوايدو على تويتر "أنا في كولومبيا فعلاً"، وشكر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي على "دعمه" .

وأعرب عن أمله في عودته إلى فنزويلا "مع كثير من الأخبار الجيدة".

وعقد دوكي في وقت لاحق اجتماعاً مع غوايدو.

وكان النائب ستالين غونزاليز أعلن أنّ جوايدو سيلتقي بومبيو في بوغوتا حيث يبدأ وزير الخارجية الأميركي، اليوم الإثنين، جولة في أميركا اللاتينية وفي منطقة البحر الكاريبي.

وقال بومبيو لصحافيّين رافقوه على متن طائرة تقلّه من برلين حيث شارك في قمة حول ليبيا، إلى بوغوتا، "إنّه زعيم فنزويلا المنتخب إنني متحمّس للقائه"، في إشارة إلى جوايدو.

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وتابع بومبيو "إنّ مهمّتنا في فنزويلا لم تتغيّر، إننا مقتنعون بأنّ الفنزويليين يستحقون عاماً جديداً أفضل مقارنة بما عايشوه في 2019". وأردف اضطرّ ملايين الأشخاص إلى الفرار من بلدهم إلى البلد الذي أتوجّه إليه، كولومبيا".

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وقال إنّ "مهمّتنا تكمن في الوصول إلى انتخابات حرّة وعادلة لكي يتمكّن الفنزويليون من إجراء انتخابات رئاسيّة تُمثّلهم، وأن نتمكّن من إنهاض الاقتصاد الفنزويلي".

وجوايدو الذي أُعيد انتخابه في الخامس من يناير، على رأس البرلمان الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا، يحاول منذ عام إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو.