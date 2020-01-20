كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسطنبول تنتفض ضد أردوغان بسبب مشروع القناة المائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم سكان مدينة إسطنبول، وقفة احتجاجية اعتراضَا على مشروع القناة المائية الذي يصر الرئيس رجب طيب أردوغان على تنفيذه، رغم أضراره الجسيمة على الاقتصاد التركين وفقًا لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

واحتشد المئات في ميدان "صاري غازي" الواقع بحي "سنجاق تبه" في مدينة إسطنبول، وشكلوا سلسلة بشرية وهم يرفعون في أيديهم لافتات عبروا من خلالها عن رفضهم المشروع، كتب في بعضها "لن نسمح بتنفيذ المشروع"، و"إما القناة وإما إسطنبول".

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وبحسب صحيفة "جمهورييت" المعارضة، دشن الأتراك، حملة إلكترونية للتعبير عن رفضهم تقرير "تقييم الأثر البيئي" الخاص بمشروع قناة إسطنبول المائية، الذي صادقت عليه مديرية البيئة والتخطيط العمراني بالمدينة، في اليوم نفسه.

وجاء تدشين الحملة تحت وسم "نحن لا نوافق على تقرير الأثر البيئي"، الذي انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.