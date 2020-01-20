كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم أخطر عصابة برازيلية.. هروب 75 سجينا من سجون بارجواي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة باراجواي، اليوم الإثنين، هروب ما لا يقل عن 75 مسجونا بينهم أفراد في أخطر عصابة برازيلية من أحد سجون مدينة بيدرو خوان كاباليرو في البارجواي، في عملية فريدة من نوعها.

وقالت حكومة باراجواي، في بيان لها، إن من بين الفارين أعضاء في عصابة "فيرستكابيتال كوماند" وهي أخطر عصابة جريمة منظمة ذات نفوذ في البرازيل.

وأشارت حكومة باراجواي، إلى أن مسؤولي السجن كانوا على علم مسبق بعملية الهروب، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

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وكشفت وزيرة العدل في باراجواي سيسيليا بيريس، أن مدير سجن مدينة بيدرو خوان كاباليرو الواقعة قرب الحدود مع البرازيل و6 مسؤولين آخرين بالسجن أقيلوا.

​وأوضحت بيريس لمحطة مونيومنتال الإذاعية: "أنها عملية استغرقت أياما ومن المستحيل أن لا يدرك المسؤولون أنهم كانوا يغادرون. من الواضح أنها كانت خطة مدفوعة الثمن".

ووفقًا للإحصاءات التي جمعتها الصحيفة، كان السجن حتى وقت قريب يضم 1005 سجينًا، وهو ما يزيد قليلاً عن ضعف السعة التي تم بها تجهيز مرفق بحجمه.