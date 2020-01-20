كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير: مؤتمر برلين هدفه تقريب وجهات النظر بشأن الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بشير عبدالفتاح، الخبير في الشئون التركية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجة، إن مؤتمر برلين يأتي في سياق المقاربات الدولية في سبيل إيجاد تسوية سلمية للأزمة الليبية، لافتا إلى أن المقاربات الدولية بدأت باتفاق الصخيرات ومحادثات باريس ومحادثات موسكو.

وأضاف عبدالفتاح، خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة مصر الأولى: "كان هناك العديد من المبادرات الدولية لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة بين فرقاء الأزمة الدولية"، مشيرا إلى أن المواقف الدولية متناقضة بشأن الأزمة الليبية.

وأوضح أن مؤتمر برلين هدفه هو تقريب وجهات النظر الدولية بشأن الأزمة الليبية مع لم الشمل الليبي إن أمكن، خصوصًا وأن الأزمة الليبية ملتهبة على الصعيد العسكري.

وتابع: "الجيش الوطني الليبي أطلق حملات عديدة لتطهير الأراضي الليبية من الميلشيات المسلحة والمرتزقة".