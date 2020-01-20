اعتقال مشتبه بالتورط في جريمة قتل الجرابعة بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة بئر السبع في طلب الشرطة تمديد اعتقال شاب بشبهة تورطه في جريمة قتل عبد المنعم الجرابعة (25 عاما) من قرية السيد، اليوم الإثنين.

ووفقا للشرطة فإنه "في أعقاب تحقيقات جذرية وموضوعية في جريمة القتل التي وقعت في بلدة السيد في منطقة الجنوب، ألقت الشرطة القبض على مشتبه بتورطه في الجريمة".

وفي هذا السياق، فرضت المحكمة في أعقاب اقتراف الجريمة أمر حظر نشر أي معلومة قد تكشف عن هوية المشتبهين.

وقُتل الشاب عبد المنعم ناجي الجرابعة (متزوج ووالد طفلين) من قرية السيد في النقب صباح أمس، الأحد، في جريمة إطلاق نار.

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ووثق شريط فيديو الجريمة على مدخل قرية السيد إذ ظهرت مجموعة من الشباب تطارد الجرابعة بالسيارة حتى وصوله إلى مدخل القرية وهناك تمّ إطلاق النار عليه، وبعدها تمّ إنزاله من السيارة التي كان يستقلها وجره على الأرض، ثم فر القتلة من المكان. ورجحت الشرطة أن خلفية جريمة القتل تعود إلى خلاف جنائي.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، اقتُرفت 5 جرائم قتل في المجتمع العربي سقط ضحيتها كل من الشاب عبد المنعم الجرابعة من قرية السيد، وشادية أبو سريحان من قرية بير المشاش، وساهر أبو القيعان من حورة، وحمادة طه من كفر قاسم، والفتى محمود العبيد من الرملة.

يذكر أنه في العام الماضي قتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.

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