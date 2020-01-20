الصين: 200 إصابة بفيروس "كورونا" الجديد الغامض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، إن عدد المصابين فيروس الالتهاب الرئوي الخطير، ارتفع لنحو 200 مصاب، متفشيا إلى مدن جديدة.

وأعلنت أيضا عن وجود بعض الحالات في العاصمة للمرّة الأولى، ويبدو أن السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" التي لا يزال خبراء الطب يكافحون لفهم طبيعتها، ينتشر بشكل أكبر بسبب الازدحامات في وسائل النقل العامة، الناجمة عن سفر الملايين لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وذكرت السلطات الصحية في مدينة ووهان بوسط البلاد، حيث نشأ الفيروس، إصابة 136 حالة إضافية في المدينة، التي يوجد بها الآن ما مجموعه 198 مصابا.

وبحلول نهاية الأسبوع، توفي مصاب بالمرض ليصل عدد المتوفين جرّاء المرض إلى ثلاثة.

وأصيب شخصان في بكين، وشخص بمدينة شنتشن جنوب البلاد بفيروس "كورونا" الجديد، وفقا لما ذكرته لجان صحية اليوم الاثنين، وكان ثلاثتهم قد زاروا ووهان قبل الإصابة.

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وتسبب هذا التفشي في تأهب دول أخرى يسافر إليها ملايين الصينيين في السنة القمرية الجديدة.

وأعلنت السلطات في تايلاند واليابان بالفعل عن إصابة ثلاث أشخاص بالمرض، جميعهم سافروا للصين مؤخرا.

بدأت ست دول آسيوية، وثلاثة مطارات أميركية فحص المسافرين القادمين من وسط الصين.

لفيروسات "كورونا" عدة أعراض تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس).

وأصاب سارس أول شخص في جنوب الصين أواخر عام 2002، وانتشر الفيروس في أكثر من عشرين دولة، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 800 شخص.

وتشمل الأعراض الأولية لفيروس كورونا الحمى، والسعال، وصعوبة التنفس.