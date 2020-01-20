88 شخصا لقوا مصارعهم بحوادث الدهس في العام 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُستدل من تقرير نشرته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) أن 88 شخصا من المشاة لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في جميع أنحاء البلاد، والغالبية العظمى منهم أي 61 منهم لقوا مصارعهم في منطقة المدن في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2019.

ووفقا للتقرير، "تُعرف منطقة المدن بأنها ساحة معروفة بتعرض المشاة للإصابات وبالتالي من بين 32,700 شخصا من المشاة الذين أصيبوا في حوادث خلال العقد الماضي (2010-2019) أصيب حوالي 31,100 في منطقة المدن".

المدن العربية:

- في الناصرة: أصيب 175 شخصا من المارة بجروح في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2010- 2019)، لقي خمسة أشخاص منهم من المشاة مصارعهم وأصيب 49 آخرين بجروح خطيرة. في العام 2019 أصيب ثمانية أشخاص من المشاة في المدينة.

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- في رهط: أصيب 123 شخصا من المشاة في حوادث الطرق في العقد الماضي (2010-2019)، بينهم 13 شخصا من المشاة لقوا مصرعهم وأصيب 57 آخرون بجروح خطيرة. في العام 2019 أصيب 21 شخصا من المشاة في المدينة، قُتل اثنان منهم. هذا بالمقارنة مع العام 2018 الذي أصيب خلاله 17 شخصا في المدينة وفي الواقع هذا العام مع معظم الإصابات في المدينة خلال العقد الماضي.

- في سخنين: أصيب 92 شخصا من المشاة في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2010-2019) ما أدى إلى مصرع اثنين من المشاة وإصابة 18 آخرين بجروح خطيرة. في العام 2019 أصيب 11 شخصا من المشاة في المدينة، أسفر عن مصرع أحدهم.

- في الطيبة: أصيب 81 شخصا من المشاة بجروح في حوادث الطرق في العقد الأخير (2010-2019)، إذ لقي ثلاثة أشخاص من المشاة مصارعهم وأصيب 24 بجروح خطيرة. في العام 2019 أصيب ستة أشخاص من المشاة في المدينة.

- في أم الفحم: أصيب 80 شخصا من المشاة في حوادث الطرق في العقد الماضي (2019-2010)، ومن بين هؤلاء، قُتل اثنان من المشاة وأصيب 43 آخرون بجروح خطيرة. أما في العام 2019 ف أصيب تسعة من المشاة في المدينة.