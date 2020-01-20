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بطلة إيران الهاربة تصف الملالي بالنظام المنافق

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 20 يناير 2020

وصفت لاعبة التايكواندو الإيرانية المعروفة، كيميا علي زادة، نظام الملالي في بلادها بالنظام المنافق .

 

وكانت كيميا البالغة من العمر (21 عامًا)، وجهت رسالة إلى الشعب الإيراني عبر حسابها على انستغرام، الأسبوع الماضي، قائلة إنها إحدى ملايين النساء المضطهدات في إيران، ومؤكدة أن النظام "منافق" ويستخدم الرياضيين لغايات سياسية ولا يقوم سوى "بإذلالهم"، معلنة أنها لن تلعب بعد اليوم تحت راية العلم الإيراني.

 

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ونقلت صحيفة "بيلد آم سونتاج" عن كيميا قولها الأحد "سأكون سعيدة للعب باسم ألمانيا. فأنا أتمنى حياة هادئة دون أي مشاكل هنا".

 

كما أشارت الصحيفة إلى أن اللاعبة الإيرانية موجودة حالياً بمدينة هامبورغ الساحلية شمالي ألمانيا، وأنها في محادثات مع المسؤولين الألمان، دون أن توضح إن كان يمكن لكيميا المشاركة في أولمبياد طوكيو تحت عَلم غير علم بلادها، نظراً إلى القواعد الصارمة للأولمبياد.

 

يذكر أنه قبل أكثر من شهر غادرت تلك اللاعبة الإيرانية الوحيدة الحاصلة على ميدالية برونزية بأولمبياد ريو عام 2016، في التايكواندو، إيران، لمتابعة تدريبها في أوروبا.

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