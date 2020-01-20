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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. ارتفاع عدد شهداء هجوم معسكر الاستقبال الصاروخي بمأرب إلى 111 والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يناير 2020
أكد وكيل وزارة الصحة في الحكومة عبدالرقيب الحيدري، أمس الأحد، أن حصيلة الهجوم الذي استهدف معسكر الاستقبال في مارب (شرق العاصمة صنعاء)، ارتفعت إلى 111 شهيداً
وتابع الحيدري في تصريح صحفي أن عدد الشهداء من الجنود ارتفع بعد وفاة عدد من الجنود متأثرين بإصاباتهم الخطرة والقاتلة.
ووفق المسؤول الحكومي فإن الجرحى الموزعين على مستشفيات مدينة مارب عددهم 68 جريحاً ستة منهم إصابتهم خطرة ويرقدون في قسم العناية المركزة.
هذا وقد أظهرت صور المسجد الذي تعرض للقصف ومحيطه دماراً كبيراً جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على معسكر تدريبي تابع للقوات الحكومية وكان معظم الضحايا يتبعون اللواء الرابع حماية رئاسية
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