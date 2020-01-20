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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. القوات الحكومية تسقط طائرة مسيرة للمليشيا في نهم شرقي صنعاء والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يناير 2020
أسقطت القوات الحكومية اليمنية طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في مديرية نهم شرقي صنعاء، حين اقتربت من مواقع القوات الحكومية في مهمة استطلاعية.
وشنت القوات الحكومية يوم أمس هجوما استباقيا على مواقع الحوثيين في جبل البياض، وذلك عقب تعزيزات كبيرة دفع بها الحوثيون.
هذا وقد أسفر الهجوم عن سقوط 13 قتيلاً حوثياً وجرح آخرين، فيما قتل جنديان من القوات الحكومية، وفقا لمصدر عسكري
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