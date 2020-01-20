شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس الجديد والان نبدء بالتفاصيل

تم اكتشاف أول حالة إصابة بالالتهاب الرئوي المتفشي في الصين، في كوريا الجنوبية.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها(KCDC) اليوم الاثنين إن إمرأة صينية دخلت عبر مطار إنتشون الدولي إلى كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد، مصابة بالالتهاب الرئوي الذي يعتقد بأنه سلالة جديدة من فيروس كورونا المتفشية في مدينة ووهان في الصين.

وخضعت المرأة الصينية للفحص بعد عزلها بسبب إظهار الأعراض المعنية مثل الحمى (ارتفاع درجة حرارة الجسم)، وتتلقى علاجا في جناح العزل في مركز إنتشون الطبي.

وذكرت المراكز أنها رفعت مستوى التأهب بدرجة واحدة من اليقظة إلى الحذر، موضحة أنها تسعى لتعزيز المراقبة مع الحكومات المحلية.

يذكر أن الفيروس الجديد اكتشف في مدينة ووهان بوسط الصين، وكانت الصين قد أعلنت عن وفاة 3 اشخاص عقب إصابتهم بالفيروس لتقترب حصيلة المصابين به إلى نحو 200 حالة جديدة.