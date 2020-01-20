أكدت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، التزامها بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي، فيما حذرت من الاحتكاك مع القوات الامنية ومحاولات اثارة العنف. يتبع..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بغداد تؤكد التزامها بتوجيهات عبد المهدي وتحذر من اثارة العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.