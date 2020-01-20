حريق في اربعة دور سكنية ببغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن حريقا اندلع في اربعة دور سكنية ببغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في اربعة دور سكنية مشيدة من السندويج بنل داخل مجمع الطاقة الذرية ضمن جانب الكرخ ببغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية اصابات بشرية".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تواصل اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق في اسباب اندلاعه".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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