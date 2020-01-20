عمليات بغداد تعلن اعتقال مجموعة حاولت قطع الطريق اسفل جسر محمد القاسم

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن اعتقال مجموعة حاولت قطع الطريق اسفل جسر محمد القاسم.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجموعة خارجة عن القانون حاولت في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم، قطع طريق أسفل جسر 600 على سريع محمد القاسم في منطقة الصليخ".
واضافت ان "القوات الامنية توجهت الى المكان واعادت افتتاحه"، مشيرا الى انها "القت القبض على هذه المجموعة وأحالت أفرادها للقضاء".
واعلنت خلية الاعلام الامني في وقت سابق من اليوم الاثنين، ان قيادة عمليات بغداد فتحت جميع الطرق في بغداد التي حاولت المجاميع العنفية غلقها"، فيما قدمت شكرها لـ"جهود المتظاهرين السلميين الذين ساهموا ودعموا القوات الامنية في فتح كافة الطرق ومنع غلقها".
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