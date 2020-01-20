موراليس يعلن مرشحي حزبه لانتخابات الرئاسة في بوليفيا

أعلن رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس أن السياسي لويس آركي، الذي كان يتولى منصب وزير الاقتصاد خلال ولايته، هو مرشح حزبه اليساري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



كما أكد موراليس، الذي يعيش حاليا في المنفى بالأرجنتين، أن وزير خارجيته سابقا ديفيد تشوكهوانكا سيكون مرشح "الحركة نحو الاشتراكية" لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقررة يوم 3 مايو/أيار المقبل.

وينتمي المرشحان لشعب أيمارا، وهو من السكان الأصليين في بوليفيا.

وكتب موراليس على تويتر، أمس الأحد: "لويس آركي وديفيد تشوكهوانكا هما مزيج من الخبرة العلمية والمعرفة الأصلية؛ إنهما يمثلان وحدة المدينة والريف، الجسد والروح".

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وكان موراليس قد أعلن فوزه بفترة رئاسية رابعة في الانتخابات العادية التي أجريت في 20 أكتوبر/تشرين الأول، لكن اتهامات التزوير تسببت في أسابيع من الاحتجاجات العنيفة أجبرته على الاستقالة والخروج إلى المنفى في المكسيك ثم بعد ذلك الأرجنتين.

وتولت نائبة رئيس مجلس الشيوخ السابقة جنين أنيز السلطة في بوليفيا، وتترأس حاليا حكومة مؤقتة.

وقال موراليس، في وقت سابق، إنه يتوقع فوز حزبه اليساري في الانتخابات المقبلة؛ حيث إنه لن يترشح ولكنه يقود حملة الحزب الانتخابية.

وأعلن الناشط اليميني زعيم المعارضة لويس فرناندو كاماتشو بالفعل ترشحه للمنصب الأعلى في البلاد.

ويقال إن المحامي كاماتشو، وهو من سانتا كروز دي لا سيرا شرقي البلاد، أحد العقول المدبرة وراء الاحتجاجات التي أدت في النهاية إلى استقالة موراليس، ويتهمه النقاد بالعنصرية والتعصب الديني.