البرلمان الأردني يوافق على منع استيراد الغاز من العدو الصهيوني

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عمان
وافق البرلمان الأردني، الأحد، بالأغلبية على منع استيراد الغاز من العدو الصهيوني.
وكان قد تظاهر مئات الأردنيين عقب صلاة الجمعة الماضية أمام المسجد الحسيني (وسط عمان) بإلغاء اتفاق بقيمة 10 مليار دولار بدأ الأردن بموجبه قبل نحو أسبوعين بالتزود بغاز من العدو الإسرائيلي ولمدة 15 عاما.
وهتف المشاركون “تسقط اتفاقية الغاز، تسقط اتفاقية العار”، و” غاز العدو خيانة، والتطبيع خيانة” إضافة إلى “اللي طبع واللي خان باع القدس مع عمان”.
ورفعوا لافتات كتب عليها “لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة”، و”غاز العدو احتلال”، إضافة إلى “اتفاق العار، استعمار”.
وبدأ مطلع يناير الحالي ضخ الغاز الطبيعي للأردن بموجب اتفاق قيمته عشرة مليارات دولار لمدة 15 عاما مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري قبالة فلسطين المحتلة.
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