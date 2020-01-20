حتى لا يتم تحويلك لـ «النيابة العامة» .. رسالة هامة من «مترو الأنفاق» للركاب!

يعد مترو الأنفاق من أهم المرافق التي تخدم إقليم القاهرة الكبرى ، حيث يستخدمه ملايين المصريين يومياً ، وقدمت جريدة اليوم السابع نصائح الهيئة العامة لمترو الأنفاق للسادة المواطنين، وذلك للحفاظ على سلامتهم ، عند إستخدام هذا المرفق الهام.

وفيما يلي 14 قدمتها اليوم السابع تلخص اهم النصائح للحفاظ على سلامتك أثناء إستخدام المترو :-

1ـ استخدم التذكرة أو الكارت الذكى للعبور من بوابات التذاكر.

2ـ اللجوء لمسئول بوابات التذاكر عند حدوث خلل فى وسيلة العبور .

3ـ خلال انتظار القطار على الرصيف يرجى الوقوف خلف الخط الأصفر .

4ـ السماح للركاب بالنزول أولاً من القطار ثم الصعود .

5ـ الابتعاد عن الأبواب بعد الصعود للقطار.

6ـ اتباع اللوحات الإرشادية والاهتمام بسماع إشعارات وتنبيهات الإذاعة الداخلية.

7ـ مراعاة ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة (السماح لهم بالمرور أولاً من بوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد وركوب القطار وإعطاء الأولوية لهم بالجلوس).

8ـ الحفاظ على نظافة المحطات والقطارات وإلقاء المهملات بصناديق القمامة.

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9ـ فى حالة الاشتباه فى أى شىء مريب بالمحطة أو القطار يرجى التوجه إلى المسئولين بالمحطة.

10ـ إبلاغ مسئول المحطة عن أى ملاحظات سواء بالمحطة أو القطار.

11ـ استخدام معدات السلامة والطوارئ من طفايات الحريق أو بلوف الطوارئ بالقطار فى الحالات الطارئة فقط حتى لتجنب التعرض للمسائلة القانونية .

12ـ خلال استخدام السلالم المتحركة يرجى إمساك الدرابزين والوقوف على السلم فى اتجاه الصعود أو النزول .

13ـ غرامات المخالفين تتراوح بين 50 إلى جنيه جنيه حسب نوع المخالفة.

14ـ يتم تحويل المخالفة للنيابة العامة فى حالة ارتكاب مخالفة تؤدى إلى الإضرار بمرفق المترو أو سلامة أحد الركاب.

الجيزة: إعادة فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال مترو الأنفاق

من ناحية أخرى قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإعادة فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال مترو الأنفاق التى استغرقت ثلاثة أيام فى الاتجاه من المنطقة الأثرية الى ميدان الجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال.

وأغلقت إدارة المرور شارع الهرم وقامت ببعض التحويلات المرورية لإجراء أعمال نقل المرافق المتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق (الخط الرابع).

وعينت الخدمات المرورية النقاط اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، والتى كانت تستلزم غلق جزئى بشارع الأهرام فى تقاطعه مع شارع ضياء بمنطقة المطبعة للقادم من المنطقة الأثرية الى ميدان الجيزة، على أن تكون الأعمال لمدة ثلاثة أيام حتى صباح اليوم بدون تعطيل الحركة المرورية، مع مراقبة شارع الهرم والشوارع المحيطة به بكاميرات المراقبة المنتشرة بالمنطقة منعًا لظهور أي زحام مرورى أمام حركة السيارات بحسب ما نشرته جريدة الوطن المصرية .