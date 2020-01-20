الخارجية الإيرانية: طهران ما زالت تحترم الاتفاق النووي

أكد المتحدث باسم وزارة ​الخارجية الإيرانية​ ان ​طهران​ ما زالت تحترم ​الاتفاق النووي​ مع القوى الكبرى. واتهم القوى الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي. إضغط للمزيد

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